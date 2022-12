ஹே.. எப்புட்றா?.. ஆனந்த் மஹிந்திராவை "ஆஆஆ" போட வைத்த இளைஞர்.. சிறப்பான கண்டுபிடிப்பு

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் இளைஞர் ஒருவர் 6 பேர் வரை அமர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய வகையில் மின்சார சைக்கிள் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார். இதனை மஹிந்திரா நிறுவனத்தின் தலைவர் ஆனந்த் மஹிந்திரா தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கிறார். தற்போது இந்த வீடியோ பரவலாக பரவி வருகிறது.

போக்குவரத்து என்பது தற்போதைய காலகட்டங்களில் தனிநபருக்கானதாக சுருங்கி வருகிறது. அதாவது ஒரே ஒருநபர் வெளியில் செல்வதற்காக காரை பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால் காற்று மாசும், போக்குவரத்து இடைஞ்சலும் அதிக அளவில் ஏற்படுகிறது. எனவே இதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகளுக்குள் மக்கள் செல்ல வேண்டும் என்று சூழலியல் ஆய்வாளர்கள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

அதாவது தனிநபர் பயணத்திற்கு ரயில், பேருந்து என பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்நிலையில் இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பு அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

ஜஸ்ட் 10 ரூபாய்.. 6 பேர் 150 கி.மீ போகலாம்.. அசர வைத்த வண்டி.. ஆனந்தமான ஆனந்த் மகிந்திரா

English summary

A youth in Uttar Pradesh has designed an electric bicycle that can seat up to 6 people. Anand Mahindra, Chairman of Mahindra Company has shared this on his Twitter page. Now this video is going viral.