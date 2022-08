வினையான விளையாட்டு! துபாயில் பாகிஸ்தான் ஜெர்சி அணிந்த இந்திய ரசிகர்.. உபி போலீஸ் வரை சென்ற விஷயம்!

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: ஆசிய கோப்பை 20 ஓவர் தொடரில் துபாயில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் இடையேயான போட்டியின்போது இந்தியாவின் ஜெர்சி விற்றுப்போனதால் பாகிஸ்தான் ஜெர்சி அணிந்து கிரிக்கெட் பார்த்த ரசிகர் சர்ச்சையில் சிக்கி உள்ளார். வேடிக்கைக்காக அவர் செய்த இந்த விஷயம் போலீஸ் வரை சென்றுள்ளது.

ஆசிய கோப்பைக்கான 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை துபாயில் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதின. இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டியில் இருக்கும் பரபரப்பு இந்த போட்டியிலும் இருந்தது.

முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 147 ரன்கள் மட்டுமே குவித்தது. இந்திய அணி 19.4 ஓவரில் 148 ரன்கள் எடுத்து 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

ஆசிய கடற்கரை விளையாட்டுப் போட்டிகள்! சென்னையில் நடத்த ஒத்துழைப்பு தேவை! பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!

English summary

During the Asia Cup 20 Over series between India and Pakistan in Dubai, India's jersey was sold out, and a fan who watched the cricket wearing a Pakistan jersey is embroiled in controversy. This thing he did for fun has gone to the police.