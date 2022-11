பாபரிக்கு மாற்று.. அயோத்தியில் மசூதி கட்ட வழங்கிய இடம்! 2023 இறுதியில் மருத்துவமனையுடன் திறப்பு

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: அயோத்தியில் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்ட இடத்தில் ராமர் கோயில் கட்ட அனுமதித்த உச்சநீதிமன்றம், மசூதிக்காக ஒதுக்க உத்தரவிட்ட 5 ஏக்கர் நிலத்தில் அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் மசூதியுடன் மருத்துவமனையும் திறக்கப்படும் என அதனை நிர்வகிக்கும் அறக்கட்டளை தெரிவித்து உள்ளது.

முகலாய பேரரசர் பாபரால் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் கட்டப்பட்ட பாபர் மசூதியின் நிலத்தை ராம ஜென்ம பூமி என்று கூறி இந்துத்துவா அமைப்பினர் உரிமை கோரி வந்தனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த 1992 ஆம் ஆண்டு பாபர் மசூதி தகர்க்கப்பட்டது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. பல ஆண்டுகளாக பாபர் மசூதி நில வழக்கின் விசாரணை நீதிமன்றங்களில் நடைபெற்று வந்தது.

புல்டோசரை கொண்டு வாங்க.. அதெப்படி பஸ் ஸ்டாண்ட் மசூதி போல இருக்கலாம்.. சர்ச்சை கிளப்பிய பாஜக எம்பி

The Supreme Court, which allowed the construction of a Ram temple at the site of the demolished Babri Masjid in Ayodhya. The Trust announced that a hospital along with the mosque will be opened by the end of next year on the 5 acres of land allotted for the mosque.