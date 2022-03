ஜாதி பாகுபாடு பார்க்கிறதாம் மீடியாக்கள்.. டிவி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க கட்சிக்கு தடைபோட்ட‌ மாயாவதி!

Lucknow

லக்னோ: ஊடகங்களிடம் இருக்கும் ஜாதி பாகுபாட்டால், இனி பகுஜன் சமாஜ் கட்சியினர் எந்த ஊடக நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொள்ள மாட்டார்கள் என மாயாவதி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக பெரும்பான்மை பெற்று ஆட்சி அமைக்கிறது. அதற்கடுத்து சமாஜ்வாதி கட்சி அதிக இடங்களை வென்றுள்ளது.

அதேபோல் காங்கிரஸ் மற்றும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் மிகப்பெரிய தோல்வியை சந்தித்துள்ளன. பாஜக இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியமைத்து வரலாற்று சாதனை நிகழ்த்தவிருக்கிறது.

