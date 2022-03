ஓய்ந்தது பிரச்சாரம்..உபியில் நாளை மறுநாள் இறுதி கட்ட தேர்தல்.. யோகி VS அகிலேஷ்.. யாருக்கு செல்வாக்கு

Lucknow

லக்னோ : இந்தியா முழுவதும் பரபரப்பாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட உத்தரபிரதேச மாநில இறுதிக் கட்ட வாக்குப்பதிவு மார்ச் 7ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் இன்று பிரச்சாரம் ஓய்ந்து உள்ளது. உபி மக்கள் யாருக்கு வாய்ப்பளிக்க போகிறார்கள் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

இந்நிலையில் மாநிலத்தில் ஏழாவது கட்ட தேர்தல் மார்ச் 7ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலில் பாஜக, சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் உத்திர பிரதேச தேர்தலில் தனித்தனியாக பலப் பரிட்சை நடத்துகின்றன.

English summary

The campaign in Uttar Pradesh is at a standstill today as the much-anticipated final phase of polling is set to take place on March 7 across India. It is everyone's expectation that the Ubi people are going to give a chance to.