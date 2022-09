வில் அம்பு சகிதமாக யோகி ஆதித்யநாத் சுவாமிகள் ஆலயம்.. உ.பி. பாஜக தொண்டர் கட்டிய கோவில்!

Lucknow

oi-Mathivanan Maran

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்துக்கு அம்மாநில பாஜக தொண்டர் ஒருவர் கோவில் கட்டி வழிபாடு நடத்தி வருவது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நாட்டின் அரசியல் தலைவர்களில் சில தெய்வங்களாகப் போற்றப்படுகிற அபூர்வங்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. தமிழகத்தில் மறைந்த முதல்வர் எம்ஜிஆரை இன்றைக்கும் தெய்வமாக வழிபடுகிற தொண்டர்கள் உள்ளனர். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு மாஜி அமைச்சர் உதயகுமார் கோவில் கட்டி அசத்தியிருந்தார்.

English summary

A temple has been built in the name of CM Yogi Adityanath in Maurya ka Purwa village near Bharatkund in Ayodhya.