திமுக-வை பின்பற்றும் பாஜக‌.. உ.பி.யில் பெண்களுக்கு இலவச பஸ் பயணம்! யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் 60 வயதுக்கு மேற்பட்ட‌ பெண்கள் இலவசமாக பயணம் செய்யலாம் என யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் 6 கட்ட தேர்தல் இதுவரை நடந்து முடிந்திருக்கிறது.

7ம் கட்ட தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தியாவே உற்று நோக்கும் தேர்தலின் கடைசி கட்ட பிரசாரங்கள் தீவிரமாகி வருகின்றது. 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கிறது.

We've decided that after forming the govt we'll provide free travel to women older than 60 yrs of age in state corporation buses, says UP CM Yogi Adityanath at a rally in Sonbhadra