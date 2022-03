கிரைம்ரேட் ஏறிட்டே போகுதே! சமாஜ்வாதி கட்சி பிரச்சார கூட்டத்தில் பாகிஸ்தான் ஆதரவு கோஷம்! 7 பேர் கைது

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் சமாஜ்வாதி கட்சி பிரசார கூட்டத்தில், பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக சிலர் கோஷம் போட்டனர். அவர்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தீவிரவாதிகள், குண்டர்களுக்கு ஆதரவான கட்சி சமாஜ்வாதி என்று பாஜக தலைவர்கள் குற்றம்சாட்டி வரும் நிலையில், இவ்வாறு ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதுவரை ஐந்து கட்ட தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ளன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 6 ஆம் கட்ட தேர்தல் வரும் 3ம் தேதி நடைபெறுகிறது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு, தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகும்.

