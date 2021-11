உ.பி.யில் ஷாக்.. ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு வினாத்தாள் வாட்ஸ்-அப்பில் லீக்.. தேர்வு ரத்து.. பலர் கைது!

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் மாநில அளவிலான ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு(UPTET) நடத்தப்படுகிறது. இதில் தேர்வு பெறுபவர்கள் மட்டுமே அரசு தொடக்கப்பள்ளி மற்றும் உயர் நிலைப் பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களாக பணிபுரிய முடியும்.

இந்த தேர்வை அடுத்த மாதம் நடத்துவதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த தேர்வுக்கு லட்சக்கணக்கானோர் விண்ணப்பித்து இருந்தார்கள். அவர்கள் மிக ஆர்வமாக தேர்வுக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தனர்.

செங்கல்பட்டில் காம்பவுண்ட் சுவர் வரை தேங்கியுள்ள வெள்ளம்.. திம்மாவரம் கால்வாயில் வெள்ளப்பெருக்கு

English summary

question papers for the Teacher Qualification Examination have been published on WhatsApp causing a shock. In Uttar Pradesh. Following this, the state government has ordered the cancellation of the examination