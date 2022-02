லக்கிம்பூர் விவசாயிகள் கொலை.. சிறையிலிருந்து ஜாமினில் விடுதலையான மத்திய அமைச்சர் மகன்

Lucknow

லக்னோ: லக்கிம்பூர் சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த மத்திய இணை அமைச்சர் மகன் இன்று சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தின் லக்கிம்பூரில் விவசாயிகள் மீது காரை ஏற்றி கொலை செய்ததாக, மத்திய இணையமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆஷிஷ் மிஸ்ரா கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.

ஆஷிஷ் மிஸ்ராவுவின் ஜாமின் மனுவை விசாரித்த் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற லக்னோ கிளை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் அவருக்கு ஜாமின் வழங்கியது. இந்நிலையில், ஜாமின் பெற்று இன்று சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார் ஆஷி மிஸ்ரா.

English summary

Ashish Mishra, Union Minister Ajay Mishra's son and the main accused in the killing of protesting farmers in UP's Lakhimpur Kheri last year, has been released from jail.