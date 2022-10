மோடியை தொடர்ந்து யோகி.. சீனுக்கு வந்த சிறுத்தை - “புட்டி பால்” தர முயற்சி! பயந்தோடிய சுட்டி குட்டி

Lucknow

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லக்னோ: கோரக்பூர் உயிரியல் பூங்காவில் ஆய்வுக்கு சென்ற உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் சிறுத்தை குட்டிக்கு புட்டி பால் வழங்கினார்.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரில் உள்ள ஷஹீத் அஷ்பக்குல்லா கான் வன உயிரியல் பூங்காவில் சிறுத்தைகள் உள்ளிட்ட ஏராளமான வன விலங்குகள், பறவைகள் உள்ளன. இந்த நிலையில் உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கோரக்பூர் இந்த வன உயிரியல் பூங்காவில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக அங்கு சென்றார்.

அவருடன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவி கிஷன் மற்றும் அதிகாரிகளும் அங்கு சென்றனர். அங்கு வன விலங்குகள், பறவைகள், பூங்காவில் செய்யப்பட்டு இருக்கும் வசதிகள், நிறைகுறைகள், பார்வையாளர்களுக்கான பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்த அவர் பூங்கா அதிகாரிகளிடம் விபரங்களை கேட்டறிந்தார்.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath who visited the Gorakhpur Zoo, offered bottle milk to the leopard cub. Initially the leopard cub refused to drink and jump away. The zoo officials catched it and again gave to Yogi Adityanath.