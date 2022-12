வெறும் 38 வயசு.. இறந்த நடிகர் வைரவன்! 2 வயது குழந்தையுடன் நிர்கதியான மனைவி - உதவுமா நடிகர் சங்கம்?

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: வெண்ணிலா கபடிக்குழு நடிகர் ஹரி வைரவன் இன்று உயிரிழந்த நிலையில், உடைந்த ஓட்டு வீட்டில் வாழ்வாதரத்திற்கு வழியின்றி தவிக்கும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு நடிகர் சங்கம் உதவி செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டு உள்ளது.

மதுரையை சேர்ந்தவர் நடிகர் ஹரிவைரவன் (38). சுசீந்திரன் இயக்கி விஷ்ணு விஷால் நடித்த வெண்ணிலா கபடி குழு-1, குள்ளநரிக்கூட்டம், கார்த்தி நடித்த நான் மகான் அல்ல, விக்ராந்த் நடித்த வெண்ணிலா கபடி குழு-2, கார்ட் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்து இருக்கிறார்.

வெண்ணிலா கபடிக்குழு திரைப்படத்தில் விஷ்ணு விஷாலின் நெருங்கிய நண்பராக முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்த ஹரி வைரவன் ரசிகர்களால் அதிக அளவில் பாராட்டுக்களை பெற்றார்.

வீங்கிய உடலும் முகமும்.. செயலிழந்த கிட்னி! காலமானார் வெண்ணிலா கபடிக்குழு நடிகர் ஹரி வைரவன்

English summary

After the death of Vanilla Kabadi Kulu actor Hari Vairavan today, there has been a demand to the Nadikar Sangam to help his family who are strugglin in a broken house.