கம்பெனி இல்ல.. ‘அரசியல்’.. ‘மக்களின் நாடித்துடிப்பு தெரியலயே’ - பிடிஆரை சீண்டிய ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : நிதி மேலாண்மை குறித்து அறிந்துள்ள அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு மக்களின் நாடி துடிப்பு தெரியவில்லை என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் சாடியுள்ளார்.

முந்தைய அதிமுக அரசுக்கு செயல்திறன் இல்லை. நிதி மேலாண்மை தெரியவில்லை, அதிகமாக கடன் வாங்கிவிட்டார்கள் என நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தியாகராஜன் விமர்சித்துப் பேசியிருந்தார்.

அதற்கு பதிலடியாக கருத்து தெரிவித்துள்ள அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார், அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் சொல்லும் நிதி நிலைமை கம்பெனி கணக்கிற்கு வேண்டுமானால் சரியாக இருக்குமே தவிர ஏழை எளிய மக்களுக்கு எந்த பலனும் அளிக்காது எனக் கூறியுள்ளார்.

English summary

Minister PTR Palanivel Thiagarajan knows about financial management and doesn't know the pulse of the people : ADMK former minister RB Udhayakumar has criticized finance minister.