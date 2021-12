மதுரை மக்கள் மனசே மனசுதானப்பா.. பாலத்திற்கெல்லாம் பர்த் டே.. கேக் வெட்டி செம கொண்டாட்டம்!

Madurai

மதுரை: மதுரையின் அடையாளமாகத் திகழும் ஆல்பர்ட் விக்டர் மேம்பாலத்திற்கு இன்று 136வது பிறந்தநாள். கொண்டாடப்படும் நிலையில், அந்த பாலத்தில் மதுரை மக்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.

மதுரை வழியாக ஓடும் வைகை ஆற்றில் கடந்த நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஆண்டு முழுவதுமே வெள்ளப்பெருக்கு காணப்படும். இரு கரைகளையும் தொட்டப்படி தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடும். ஆற்றங்கரைகளில் மதுரை திருவிழாக்கள் களைகட்டும். இந்த ஆற்றின் குறுக்கே பாலம் கட்டப்படாத காலத்தில் மதுரையின் வட பகுதியில் இருந்து தென்பகுதிக்குச் செல்ல முடியாமல் இரு பகுதி மக்களும் தனித்தீவில் இருப்பது போல் தவித்தனர்.

மதுரையின் வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதிகளை இணைக்கும் பொருட்டு வைகை நதியின் குறுக்கே 1885ஆம் ஆண்டு அன்றைய ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தால் கட்டப்பட்டதுதான் ஆல்பர்ட் விக்டர் மேம்பாலம். இந்தப் பாலம் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பாலத்தை திறந்து வைக்க அப்போதைய பிரிட்டிஷ் இளவரசர் ஆல்பர்ட் விக்டர் மதுரைக்கு நேரடியாக வருவதாக இருந்தது.

Today marks the 136th birthday of the Albert Victor flyover, the landmark of Madurai. As it was being celebrated, the people of Madurai cut the cake on the bridge and enjoyed the celebration.