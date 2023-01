மது போதையில் வந்த வீரர்கள்.. ஆவணம் இல்லாத காளைகள்! தகுதி நீக்கம் செய்த அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு குழு

Madurai

மதுரை: அவனியாபுரம் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி வெகு விமரிசையாக இன்று காலை 8 மணியளவில் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் 40 காளைகள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளன. அதேபோல், மது அருந்தியதற்காகவும், உடல் தகுதி இல்லாததாலும் 6 வீரர்கள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டு உள்ளன.

தமிழ்நாட்டிலேயே ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் என்றால் மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அவனியாபுரம், பாலமேடு, அலங்காநல்லூர் ஆகிய ஊர்கள்தான் நினைவுக்கு வரும். அந்த வகையில் பொங்கல் பண்டிகையான இன்று மதுரை அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி தொடங்கி இருக்கிறது.

இதில் 318 மாடுபிடி வீரர்களும் 1004 காளைகளும் பங்கேற்று உள்ளன. ஒவ்வொரு சுற்றிலும் தலா 25 மாடுபிடி வீரர்கள் பங்கேற்று விளையாடி வருகிறாறார். ஒவ்வொரு சுற்றும் 45 நிமிடம் நடைபெறும். இந்த போட்டி 8 சுற்றுகள் முதல் 10 சுற்றுகள் வரை போட்டி நடைபெறவுள்ளது.

