குடிநீர் தொட்டியில் மலம்.. யாராக இருந்தாலும் தப்ப முடியாது.. சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை வார்னிங்

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலந்த விவகாரம் முக்கியமான பிரச்சினை என்றும் குற்றவாளிகள் யாரும் தப்பிக்கவே முடியாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு பதில் அளித்துள்ளது.

புதுக்கோட்டை முட்டுக்காடு ஊராட்சியில் உள்ள இறையூர் வேங்கைவயலில் பல தலைமுறைகளாக தீண்டாமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் இங்கு ஆதிதிராவிட மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட நீரில் துர்நாற்றம் வீசியது.

மேலும் சிலருக்கு உடல் உபாதைகள் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து நீர்த்தேக்க தொட்டியில் ஏறி பார்த்த போது மலம் கலக்கப்பட்டிருந்தது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமு, எஸ்பி வந்திதா பாண்டே ஆகியோரிடம் பட்டியலின மக்கள் புகார் அளித்தனர்.

English summary

Chennai HC Madurai branch says that no offender will escape in the incident after human excrement was found in overhead tank supplying drinking water to SC people.