மருத்துவமனைக்கு வந்த பெண் நோயாளிக்கு பாலியல் தொல்லை.. மதுரை மருத்துவர் சஸ்பெண்ட்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக ஸ்கேன் பரிசோதனைக்காக வந்த இளம்பெண்ணுக்கு மருத்துவர் பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக எழுந்த புகாரையடுத்து புகாருக்குள்ளான மருத்துவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தின் மையப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மதுரையில் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு மதுரை மட்டுமின்றி திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தென்மாவட்ட மக்கள் அவசர தேவைகளுக்காக உயிர்காக்கும் சிகிச்சைக்காகவும் இங்கு அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். மருத்துவமனையும் மருத்துவக் கல்லூரியும் ஒருசேர செயல்பட்டு வருவதால் தங்கள் உயிர் காக்கும் உன்னத மருத்துவமனையாக மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையைத் தென் மாவட்ட மக்கள் நம்பி வருகின்றனர்.

ஸ்ரீரங்கம் பகல்பத்து உற்சவம் 3 ஆம் திருநாள்: அலங்காரமாக எழுந்தருளிய நம்பெருமாளுக்கு அரையர் சேவை

இந்த நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாகவே மருத்துவமனை பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளாகி வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பிரசவத்திற்கு வந்த பெண்ணுக்கு அவரது அனுமதியில்லாமல் கருத்தடை சாதனம் பொருத்தப்பட்டது சர்ச்சையான நிலையில், தற்போது அந்த மருத்துவமனை மருத்துவர் மீது பாலியல் புகார் எழுந்துள்ளது.

English summary

The doctor in charge of the Madurai Rajaji Government Hospital has been sacked following a complaint that he sexually harassed a young woman who came for a scan due to ill health.