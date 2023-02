ஆதரவாளர்களை அணி திரட்டும் டாக்டர் சரவணன்! மதுரையில் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இணைப்பு விழா!

டாக்டர் சரவணன் தனது ஆதரவாளர்களை அதிமுகவில் இணைக்கிறார்.

Madurai

oi-Arsath Kan

மதுரை: அண்மையில் அதிமுகவில் இணைந்த டாக்டர் சரவணன், வரும் 5ஆம் தேதி தனது ஆதரவாளர்களை பெருமளவில் அதிமுகவில் இணைக்கவுள்ளார்.

இதற்காக மதுரை புறநகரில் பிரம்மாண்ட மேடை அமைத்து நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைக்கும் பணிகளை கவனித்து வருகிறார்.

ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் பணிகளுக்கு மத்தியிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்த இணைப்பு விழாவில் பங்கேற்பதற்காக வரும் 5ஆம் தேதி மதுரை செல்லவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Dr.Saravanan supporters will joined in large numbers in AIADMK on the 5th, For this, Saravanan is looking after the work of coordinating the program by setting up a huge stage in the outskirts of Madurai.