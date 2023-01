போட்டித்தேர்வு மாணவர்கள் படிக்க.. மதுரையில் தொடங்கப்பட்ட முதல் "படிப்பக பூங்கா".. சு.வெ நெகிழ்ச்சி!

தமிழ்நாட்டிலேயே முதல்முறையாக மதுரையில் 'படிப்பக பூங்கா' தொடங்கப்பட்டுள்ளது

மதுரை: போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் படிப்பதற்காக உலகத்தமிழ்ச் சங்க கட்டடத்தின் அருகே பிரத்யேக படிப்பக பூங்கா திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், மாநிலத்திலேயே முதல்முறையாக மதுரையில் 'படிப்பக பூங்கா' தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன், மாணவர்களுக்கு என்று பிரத்யேக கவனம் அளித்து வருகிறார். சில மாதங்களுக்கு முன் மாணவர்களுக்கு வங்கிக் கடன் கிடைக்க முகாம் நடத்தியது, மாணவர்கள் போட்டித் தேர்வில் பங்கேற்க முடியாமல் தவித்த போது குரல் கொடுத்தது என்று ஏராளமான பிரச்சினைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறார்.

அந்த வகையில் மதுரையில் உள்ள உலகத் தமிழ்ச் சங்க கட்டடம் அருகே படிப்பக பூங்கா ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த படிப்பக பூங்கா மாணவர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

A Learding and Studying park has been opened near the Ulaga Tamil Sangam building for students preparing for competitive examinations. In a video released by Madurai MP Su Venkatesan, he has said that a 'Learning Park' has been started in Madurai for the first time in the state.