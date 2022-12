வேலையில்லாதவர்கள்..இந்தியில் பேசி கடுமை காட்டினர்..மதுரை விமான நிலைய CRPF மீது சித்தார்த் விமர்சனம்

Madurai

மதுரை: மதுரை விமான நிலையத்தில் ஆங்கிலத்தில் பேசுமாறு கூறியும் அதை கேட்காமல் இந்தியில் பேசி சி.ஆர்.பி.எப் அதிகாரிகள் கடுமையாக நடந்து கொண்டதாக பிரபல நடிகர் சித்தார்த் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பதிவில் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். மேலும், வேலையில்லாதவர்கள் அதிகாரத்தை காட்டுகிறார்கள் என்றும் கடுமையாக சாடியிருக்கிறார்.

தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் சித்தார்த்.. தமிழ், தெலுங்கு உள்பட ஏராளமான படங்களில் நடித்துள்ள சித்தார்த் பொதுவிவகாரங்க்ளில் வெளிப்படையாக பேசக்கூடியவர்.

தற்போது கமல்ஹாசன் நடித்து வரும் இந்தியன் 2 படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் சித்தார்த் நடித்துள்ளார். தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்கு படங்களிலும் நடித்துள்ளார்.

Famous actor Siddharth has expressed his concern in his Instagram post that the CRPF officials acted harshly by speaking in Hindi despite being asked to speak in English at the Madurai airport. He also slammed the unemployed for showing power.