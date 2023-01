Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : வருமான வரி கட்டாதவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க முடிவு செய்துள்ளோம் என்றும், வரி பாக்கி வைத்துள்ளவர்களின் சொத்துகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஏலத்தில் விடப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வருமான வரித்துறை முதன்மை தலைமை ஆணையர் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மாநிலங்களில் வருமான வரி செலுத்தும் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுடனான வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கம் மதுரையில் நடந்தது.

இதில் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வருமானவரித்துறை முதன்மை தலைமை ஆணையர் ரவிச்சந்திரன், பின்னர் மதுரை வருமான வரித்துறை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

English summary

Tamil Nadu and Puducherry Principal Chief Commissioner of Income Tax Ravichandran said that they have decided to take strict action against those who do not pay income tax. And the properties of those who are in arrears will be identified and they will be auctioned, he added.