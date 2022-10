சொன்ன வேலையைக் கூட ஒழுங்கா முடிக்கலையே? சீறிய எடப்பாடி & கோ! ஓரம் கட்டப்படுகிறாரா ஆர்பி உதயகுமார்?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை ஓரம் கட்டியதால் இழந்த முக்குலத்தோர் சமுதாய ஆதரவை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என ஆர்பி உதயகுமாரை எடப்பாடி பழனிச்சாமி களமிறக்கிய நிலையில், அதில் தோல்வி கண்டதோடு மாறாக எதிர்ப்பையே பெற்றிருக்கிறார் ஆர்பி உதயகுமார். இதனால் எடப்பாடி தரப்பு அவர் மீது கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும், மாற்ற மாஜி அமைச்சர்கள் ஆர்பி உதயகுமாரை ஓரம் கட்டுவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு பிறகு முதல்வராக பதவியேற்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆகியோரது மோதல் அதிகார மோதலாக மட்டுமல்லாமல் தற்போது இரு சமூகங்களுக்கு இடையேயான மோதல் போல கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கொங்கு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி கொங்கு மண்டலம் மற்றும் வடமாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு அதிமுகவில் முக்கியத்துவம் தருவதாகவும் முக்குலத்தை சேர்ந்த சசிகலா டிடிவி தினகரன் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோரை ஓரம் கட்டியது இதன் காரணமாகத்தான் என தென் மாவட்ட நிர்வாகிகள் சிலர் தகவல் பரப்பி வருகின்றனர்.

English summary

RB Udayakumar, who had lost due to O. Panneer Selvam's marginalization in AIADMK, could get the support of the mukkulathor community. There are reports that the Edappadi side is very dissatisfied with him and the former ministers are marginalizing RB Udayakumar instead.