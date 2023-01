பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு ஸ்டார்ட்.. மல்லுக்கட்டும் வீரர்கள்! மாட்டுப் பொங்கலில் விழாக்கோலம் பூண்ட மதுரை

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அவனியாபுரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் வெகு விமரிசையாக நேற்று நடந்து முடிந்த நிலையில் மாட்டுப் பொங்கல் நாளான இன்று காலை 8 மணியளவில் மதுரை பாலமேட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டின் வீர விளையாட்டுக்களில் முக்கியமானதாக ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் கருதப்படுகின்றன. மாடுகளை துன்புறுத்துவதாக கூறி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கு கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன் தடை விதிக்கப்பட்டன.

இதனை எதிர்த்து சென்னை மெரினாவில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று கூடி ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு அனுமதி வழங்கக்கோரி பல நாட்கள் போராட்டம் நடத்தியதன் விளைவாக தமிழ்நாடு அரசு சட்டமன்றத்தில் தனி மசோதா நிறைவேற்றி சட்டமாக்கியது.

English summary

On the occasion of Pongal festival, the Jallikattu competitions in Avaniyapuram were held with much fanfare yesterday. The Jallikattu competitions will be held at Madurai Palamedu today at 8 am on the day of Maattu Pongal.