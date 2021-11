இது தான் மாற்றம்! அம்மா உணவகம் பெயர் பலகையில் கலைஞர் படம்..! அடடே ஆச்சரியக்குறி..!

Madurai

மதுரை: அம்மா உணவகம் பெயர் பலகையில் ஜெயலலிதாவின் படத்துடன் கருணாநிதியின் படமும் இடம்பெற்றுள்ளது மதுரைவாசிகளிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏழை எளிய மக்களுக்கு மலிவு விலையில் உணவு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் அப்போதய முதல்வராக இருந்த ஜெயலலிதா அம்மா உணவகத்தை திறந்து வைத்தார். மாநகராட்சிகள் மட்டுமல்லாது தமிழகம் முழுவதும் முக்கிய நகரங்களில் அம்மா உணவகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.

தொழிலாளர்களின் பசியை போக்கும் அமுதசுரபியாக திகழ்கிறது அம்மா உணவகம். ஆட்சி மாறிய பின்னர் காட்சிகள் மாறுவது வாடிக்கைதான். கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்னர் திமுக ஆட்சி அமைந்தது.

சென்னையில் சிலர் அம்மா உணவகத்தை தாக்கி சேதப்படுத்தினர். அந்த சம்பவம் சர்ச்சையான பின்னர், முதல்வர் ஸ்டாலின் அம்மா உணவகங்கள் தொடர்ந்து செயல்படும் என தெரிவித்திருந்தார். தொடர்ந்து மழை வெள்ள பாதிப்புகளின் போது அம்மா உணவகத்தில் இலவசமாக உணவுகளை வழங்கவும் முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டிருந்தார். தற்போது மீண்டும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.

மதுரை மாநகராட்சியில் 12 இடங்களில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்படுகின்றன. இதில் மதுரை ஜெய்ஹிந்த்புரம் பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் உணவகத்தில் ஏற்கனவே பணியாற்றிய ஊழியர்களை திடீர் பணி நீக்கம் செய்து விட்டு திமுக பிரமுகர்களுக்கு நெருங்கிய நபர்களை பணியமர்த்தி உள்ளதாக புகார்களும் எழுந்தன.

இந்நிலையில், அம்மா உணவகத்தில் வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ள பெயர் பலகையில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா படத்தோடு திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதல்வருமான கலைஞர் கருணாநிதி படமும் இடம்பெற்றுள்ளது. ஒரே பெயர்பலகையில் ஜெயலலிதாவின் புகைப்படமும் கருணாநிதியின் புகைப்படமும் இடம்பெற்றுள்ளது மதுரை மக்களை திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.

The name plate of Amma Unavagam has a picture of Jayalalithaa and Karunanidhi on it, much to the surprise of the people of Madurai. Amma Restaurants operate in 12 locations in Madurai Corporation. Karunanidhi's picture was taken at a restaurant operating in the Jaihindpuram area of Madurai.