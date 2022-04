கூடிய சீக்கிரம் மதுரையில் எய்ம்ஸ் வரும்னு சொல்றாங்க! - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகளுக்கு ஒப்பந்த நடைமுறைகள் தொடங்கியுள்ளதாகவும், விரைவில் பணி தொடங்கும் என மத்திய அரசு கூறியதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை அரசு ராஜாஜி புதிய அவசர சிகிச்சை மையம், அறுவை சிகிச்சை மையம் மற்றும் தீக்காயபிரிவு கூடுதல் அறை உள்ளிட்ட திட்டங்களை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் மற்றும் நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ஆகியோர் திறந்துவைத்தனர்.

இதில் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன், மாவட்ட ஆட்சியர் அனிஷ்சேகர், மாநகராட்சி ஆணையாளர் கார்த்திகேயன், மேயர் இந்திராணி, அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் ரத்னவேல் , சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பூமிநாதன், கோ.தளபதி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

எய்ம்ஸ் கட்டுமான பணிகளுக்கு ஒப்பந்த நடைமுறைகள் தொடங்கியுள்ளதாகவும், விரைவில் பணி தொடங்கும் என மத்திய அரசு கூறியதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்: Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian has said that contract procedures for the construction of the AIIMS have begun and that the Union Government has said that work will begin soon.