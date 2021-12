மதுரை மத்திய சிறையில் கைதிகள் மோதல்...பிளேடால் கீறியதால் காயம் - கற்களை வீசி தாக்குதல்

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மத்திய சிறைச்சாலையில் விசாரணை கைதிகள் ஜெயிலின் உள்பகுதியில் உள்ள கட்டிடத்தின் மாடி மீது ஏறி சாலையில் கற்கள் மற்றும் பாட்டில்களை கொண்டு வீசி ரகளையில் ஈடுபட்டனர். ஒருவருக்கொருவர்

பிளேடால் உடலில் காயம் ஏற்படுத்தி கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

மதுரையில் கைதிகளிடையே மோதல்… கற்கள் பாட்டில்களை எரிந்து ரகளை… அதிர்ச்சி சம்பவம்!

மதுரை அரசரடி அருகே புதுஜெயில்ரோடு பகுதியில் உள்ளது மத்திய சிறைச்சாலை. இங்கு 1300க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில், ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் சிறை என 2 வளாகம் செயல்பட்டு வருகிறது

சிறையில் முதல் தள பிரிவில் இருந்த பழைய சிறைவாசிகளுக்கும், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக சிறைக்கு வந்த திருச்சியை சேர்ந்த சிறைவாசிகளும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Inmates at the Madurai Central Jail rioted on the floor of a building inside the jail, throwing stones and bottles at the road.