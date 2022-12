காவி ரஜினி.. மாட்ட மாட்டேன்னு சொன்னாரே! வள்ளுவருக்கும் ரஜினிக்கும் ஒருசேர விபூதி அடித்த ரசிகர்கள்!

Madurai

மதுரை : ரஜினிகாந்த் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அவரது ரசிகர்கள், 'காவி' திருவள்ளுவர் போன்ற தோற்றத்தில் ரஜினிகாந்த்துக்கு போஸ்டர் அடித்து ஒட்டியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

டிசம்பர் 12ஆம் தேதி நடிகர் ரஜினிகாந்தின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரது ரசிகர்கள் சிலர் மதுரையில் ரஜினியை வள்ளுவராக்கி காவி உடை அணிவித்து போஸ்டர் ஒட்டி பரபரப்பைக் கிளப்பியுள்ளனர்.

திருவள்ளுவருக்கு காவிச் சாயம் பூசி, அது தமிழ்நாட்டில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி விவாதத்திற்கு உள்ளான நிலையில், தற்போது காவி சாயம் பூசப்பட்ட திருவள்ளுவராக ரஜினிகாந்த்தை சித்தரித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

On the occasion of Rajinikanth's birthday, his fans put up a poster of Rajinikanth looking like 'Kaavi' Thiruvalluvar and created a stir. Rajinikanth's portrayal of Tiruvalluvar with saffron has created a controversy.