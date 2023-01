கி.வீரமணி மீது யாராவது கை வைத்தால் வெட்டுவேன்.. அது என் தர்மம்.. டி.ஆர்.பாலு பகிரங்க எச்சரிக்கை!

பகிரங்கமாக மிரட்டும் வகையில் பேசிய திமுக எம்.பி. டி.ஆர்.பாலு

மதுரை: திராவிடர் கழகத் தலைவர் கி.வீரமணி மீது யாராவது கை வைத்தால் தாம் வெட்டுவேன் என மிக பகிரங்கமாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி.ஆர்.பாலு.

ஏற்கனவே அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, ஆவடி நாசர் உள்ளிட்டோரின் நடவடிக்கைகளால் கடும் அதிருப்தியில் இருந்து வரும் முதல்வருக்கு டி.ஆர்.பாலு பேச்சு புது தலைவலியை உருவாக்கியுள்ளது.

திமுகவின் பொருளாளர், திமுக மக்களவைக் குழுத் தலைவர் என உயர்ந்த பொறுப்புகளில் இருந்துக் கொண்டு, வெட்டுவேன், குத்துவேன் என டி.ஆர். பேசியது கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

DMK Member of Parliament TR Balu has very publicly warned that if anyone lay hands on Dravidar Kazhagam leader K. Veeramani, he will be cut.