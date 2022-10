Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் விவகாரத்தில் சபாநாயகர் எடுக்கும் முடிவுக்கு கட்டுப்படுவோம் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் பதிலளித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடா் நாளை தொடங்கவுள்ளது. இதனிடையே சட்டப்பேரவை எதிா்க்கட்சித் துணைத் தலைவர் விவகாரம் முக்கியத்துவம் பெற்று வருகிறது.

சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக ஓ.பன்னீா்செல்வம் செயல்பட்டு வருகிறாா். அவா் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்குப் பதில் துணைத் தலைவராக ஆா்.பி. உதயகுமாரை நியமிக்க வேண்டும் என்று பேரவைத் தலைவா் அப்பாவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பல முறை கடிதம் கொடுத்துள்ளாா்.

