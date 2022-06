அர்னால்டு பாடி ஆசை.. அதிக எடையால் வந்த ஆபத்து! மாரடைப்பால் இளைஞர் மரணம்! நிபுணர்கள் சொல்வதென்ன?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை மாவட்டம் பழங்காநத்தம் கமலேஸ்வரன். இவரது மகன் ஸ்ரீவிஷ்ணு . இவர் ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.

மதுரை மாவட்டம் பழங்காநத்தம் கமலேஸ்வரன். இவரது மகன் ஸ்ரீவிஷ்ணு . இவர் ஐ.டி., நிறுவனதத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.

தினமும் மாடக்குளம் விநாயகர் நகர் பகுதியில் உள்ள 'பிட்னஸ்' சென்டரில் கடந்த 3 ஆண்டுகளாக உடற்பயிற்சி மேற்கொண்டு வந்துள்ளார்.

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில்-உ.பி.பாணியில் தமிழக அரசு கட்டுப்பாட்டில் கொண்டுவர சி.பி.எம் வலியுறுத்தல்

English summary

The death of a youth who tried to exercise by lifting too much weight near Madurai has caused great shock and excitement.