தோழி அழகா இருக்கீங்க! பள்ளி மாணவிகளே குறி! போன் முழுவதும் ’அந்த’ வீடியோ! தொக்காய் சிக்கிய சந்துரு!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மதுரையில் பேஸ்புக் மூலம் பழகி பள்ளி மாணவிகளிடம் நகை பணத்தை பெற்று உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்ந்ததோடு அவர்களுடன் தவறாக நடந்து அதனை வீடியோவாகவும் பதிவு செய்து வைத்து மிரட்டிய இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

ஒரு சில நிமிடங்கள் அற்ப மகிழ்ச்சியை தரும் பேஸ்புக் லைக்குகளுக்காகவும், ஃபேஸ்புக் கமெண்ட்களுக்காகவும் அடிமையாகி தங்களது வாழ்வையே தொலைக்கும் கல்லூரி மாணவிகள் பள்ளி மாணவிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக சமூக வலைதளங்கள் மூலம் நடைபெறும் குற்றங்கள் தான் பெற்றோர்களை பெறும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த வகையில் பேஸ்புக் மூலம் பள்ளி மாணவிகளுடன் தவறாக நடந்து அதனை வீடியோவாகவும் பதிவு செய்து வைத்து மிரட்டிய இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

In Madurai, the police have arrested a young man who used to get in touch with schoolgirls through Facebook, live a merry life and misbehave with them and recorded it on video and threatened them.