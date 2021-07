கொடுமை..! மறைந்த 83 வயது ஸ்டேன் சுவாமிக்கு.. ஒற்றை டம்ளரை கூட வழங்க மறுத்த என்ஐஏ

Mumbai

மும்பை: இன்று உயிரிழந்த 85 வயதான ஸ்டேன் சுவாமி, மும்பையிலுள்ள தலோஜா மத்தியச் சிறையிலிருந்த போது ஸ்ட்ரா பொருந்திய டம்ளர் ஒன்றைக் கூட மத்திய அரசு அவருக்குக் கொடுக்கவில்லை.

திருச்சியைச் சேர்ந்த சமூக செயற்பாட்டாளர் ஸ்டேன் சுவாமி. இவர் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு எல்கர் பரிஷத் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார்.

கடந்த சில வாரங்களாக மும்பையிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் ஸ்டேன் சுவாமி சிகிச்சை பெற்று வந்தார். இந்நிலையில், இன்று அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

National Investigation Agency lawyers have sought a good 20 days time to file a reply to Father Stan Swamy’s application for straw and sipper in prison. Stan Swamy can't hold a glass because of Parkinson’s disease.