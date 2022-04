முதலிரவு.. ஆசையாய் நெருங்கிய மாப்பிள்ளை.. கூலாக "அதை" சொன்ன பெண்.. ராத்திரியெல்லாம் கதறி.. ட்விஸ்ட்

Mumbai

மும்பை: முதலிரவு முடிந்த பிறகு பார்த்தால், கல்யாண பெண்ணை காணோம்.. இந்த சம்பவம் மும்பையில் நடந்துள்ளது.

முதலிரவில் எத்தனையோ வினோதமான மற்றும் பகீர் சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.. இதற்கு நம் தமிழகத்திலேயே நிறைய உதாரணங்கள் உள்ளன.

காரைக்குடியில் 2 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு திருமணம் நடந்தது.. கல்யாணத்துக்கு போட்ட நகைகள் குறித்த தம்பதி இருவரும் பேச ஆரம்பித்துள்ளனர்.. அது விவாதமாகி சண்டையாகி விட்டது..

