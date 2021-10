ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கானுக்காக ஆஜரான முன்னாள் அட்டார்னி ஜெனரல்.. அனல் பறந்த வாதம்.. கிடைத்த ஜாமீன்

Mumbai

oi-Veerakumar

மும்பை: போதைமருந்து வழக்கில் நடிகர் ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கானை ஜாமீனில் விடுதலை செய்ய மும்பை உயர் நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவிட்டுள்ளது. ஆர்யன் கானுக்கு ஜாமீன் பெற்று தருவதில் முன்னாள் அட்டார்னி ஜெனரல் முகுல் ரோகத்கி பங்களிப்பு மிக அதிகம் என்கிறார்கள் சட்டத் துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள்.

கார்டெலியா குருஸஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான உல்லாசக் கப்பலான 'எம்பிரஸ்' மும்பையிலிருந்து அக்டோபர் 2ம் தேதி சுற்றுலா பயணிகளுடன், 3 நாள் பயணத்தை தொடங்கியது. இக்கப்பலில் தடை செய்யப்பட்ட போதை பொருட்களை பயன்படுத்தி போதைப் பார்ட்டி நடக்க இருப்பதாக போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதனையடுத்து எம்பிரஸ் உல்லாசக் கப்பலில் பயணிகளுடன் பயணிகளாக போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவின் மும்பை மண்டல இயக்குனர் சமீர் வான்கடே தலைமையிலான அதிகாரிகள் சிலர் அந்தக் கப்பலுக்கு சென்று கொகைன், ஹஷிஷ், எம்.டி.எம்.ஏ போன்ற போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை உறுதி செய்தனர். அங்கிருந்த ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யான் கான் உள்ளிட்ட மூன்று பேரைக் கைது செய்தனர்.

இந்தச் சம்பவம் தேசிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆர்யான் கான் அக்டோபர் 8ம் தேதி மும்பை ஆர்துர் சாலை சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார்.

மிஸ்டர் சீமான்! சைவம், வைணம்தான் தமிழர் மதமா? சங்ககால சமணம், புத்தம், ஆசீவகம் எல்லாம்?-பேரா.அருணன்

English summary

The Mumbai High Court today ordered the release on bail of actor Shah Rukh Khan's son Aryan Khan in a drug case. Experts in the legal field say that former Attorney General Mukul Rohatgi was instrumental in getting Aryan Khan granted bail.