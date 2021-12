சன்னி லியோனுக்கு 3 நாள் கெடு... இல்லையென்றால்.. எச்சரிக்கும் ம.பி. அமைச்சர்

Mumbai

oi-Rajkumar R

மும்பை: இந்துக்கள் மனதை புண்படுத்தும் வகையில் பாடல் வெளியிட்டுள்ள சன்னி லியோன் மற்றும் பாடகர்கள் ஷரிப், ஜோஷி ஆகியோர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் இல்லையென்றால் அவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என மத்திய பிரதேச உள்துறை அமைச்சர் நரோத்தம் மிஷ்ரா எச்சரித்துள்ளார்.

கடந்த டிசம்பர் 22ஆம் தேதி யூடியூபில் சன்னிலியோனின் புதிய ஆல்பம் வெளியிடப்பட்டது. மதுபான் மே ராதிகா நாச்சே பாடல் யூ டியூபில் தற்போது வரை ஒரு கோடிக்கும் அதிகமானோர் பார்வையிட்டுள்ளனர்.

கடந்த 1960 ஆம் ஆண்டு கோஹினூர் திரைப்படத்திற்காக முகமது ரஃபி என்பவரால் பாடப்பட்ட இந்த பாடலில் இடம்பெற்ற மதுபான் மே ராதிகா நாச்சே என்ற ஒரு வரியை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு தற்போது இந்த வீடியோ ரீமிக்ஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடலில் சன்னி லியோன் மிகவும் ஆபாசமாக நடித்துள்ளதாகவும் பாடலில் இடம்பெற்றுள்ள வரிகள் இந்து உணர்வுகளை புண்படுத்தியதாக ஏற்கனவே சில இந்து அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Madhya Pradesh Home Minister Narodham Mishra has warned that Sunny Leone and singers Sharif and Joshi, who have released songs that offend Hindus, should apologize or face stern action against them.