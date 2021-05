ஊரடங்கு விதிகளை மீறிய.. தாயிடமிருந்து காய்கறிகள் பறிமுதல்.. கடமை தவறாமல் செயல்பட்ட நகராட்சி ஊழியர்!

Mumbai

oi-Rayar A

மும்பை: ஊரடங்கு விதிகளை மீறியது தனது தாய் என தெரிந்தும், அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்த மகாராஷ்டிரா நகராட்சி ஊழியர் பலரது பாராட்டையும் அள்ளி வருகிறார்.

இந்தியா முழுவதும் கொரோனா தொற்றின் 2-வது அலை மிகக் கடுமையாக உள்ளது. இதனால் ஏறக்குறைய அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஊரடங்கு உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

புதுச்சேரி -கொல்லைப்புற வழியாக ஆட்சியைக் கைப்பற்ற முயற்சிப்பதா..? பாஜகவுக்கு துரைமுருகன் கண்டனம்..!

ஒவ்வொரு மாநிலமும் அந்த மாநிலத்துக்கு ஏற்ப சில தளர்வுகள் வழங்கியுள்ளன. குறிப்பாக காய்கறி, பழங்கள் விற்பனை செய்வதற்கு குறிப்பட்ட நேரங்களை நிர்ணயித்துள்ளன.

English summary

Knowing that his mother had violated the curfew rules, he has been praised by many Maharashtra municipal employees for taking action against him