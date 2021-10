ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கானை கைது செய்த அதிகாரி குடும்பம் பாஜக தலைவருடன் சந்திப்பு: நவாப் மாலிக்

Mumbai

மும்பை: ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கானை போதை மருந்து வழக்கில் கைது செய்த அதிகாரி சமீர் வான்கடே குடும்ப உறுப்பினர்கள் பாஜக தலைவர் ஒருவரை சந்தித்து பேசியதாக மகாராஷ்டிரா மாநில அமைச்சரும், தேசியவாத காங்கிரஸ் சீனியர் தலைவருமான நவாப் மாலிக் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பூனைக் குட்டி வெளியே வந்து விட்டது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் ஷாருக் கான் மகன் ஆர்யன் கான் போதைப்பொருள் பயன்படுத்தியதாக அக்டோபர் 2ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு மும்பை மண்டல இயக்கநர் சமீர் வான்கடே தலைமையிலான அதிகாரிகள் ஆர்யன் கானை கைது செய்தனர்.

ஷாருக்கானிடம் பணம் பறிக்க ஆர்யன் கான் கைது? விசாரணை டீம் அமைத்தது உத்தவ் அரசு!

English summary

Nawab Malik, the Maharashtra state minister and senior leader of the Nationalist Congress Party, has alleged that the family members of the officer Sameer Wankhede who arrested Shah Rukh Khan's son Aryan Khan in a drug case met a BJP leader.