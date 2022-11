இடைத்தேர்தல் சுவாரஸ்யம்.. 2வது இடத்தில் நோட்டா.. நோட்டாவுக்கு ஓட்டு போட பணம்? பரபர குற்றச்சாட்டு!

Mumbai

oi-Vignesh Selvaraj

மும்பை : மகாராஷ்டிரா மாநிலம் அந்தேரி கிழக்கு தொகுதியில் நடந்த இடைத்தேர்தலில் உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனாவின் ருதுஜா லட்கே 66 ஆயிரம் வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளார். இரண்டாம் இடத்தில் நோட்டா சுமார் 12 ஆயிரம் வாக்குகள் பெற்றுள்ளது.

பாஜக தனது வேட்பாளரை கடைசி நேரத்தில் வாபஸ் பெற்ற நிலையில், உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா பெரும் வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. பாஜகவினர், நோட்டாவுக்கு வாக்களிக்குமாறு பணம் கொடுத்து கேன்வாஸ் செய்ததாக உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

இறந்த தலைவரின் குடும்பத்திற்கு எதிராக போட்டியிட விரும்பவில்லை எனக் கூறி வாபஸ் பெற்றாலும், நோட்டாவுக்கு வாக்களித்து தங்கள் குணத்தைக் காட்டியிருக்கிறது பாஜக என சிவசேனா கட்சியினர் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இப்படி மெசேஜ் வந்தா நம்பாதீங்க..! 'பணம் அபேஸ்’ சைபர் கொள்ளையர்களின் புது டெக்னிக்.. போலீஸ் வார்னிங்!

English summary

After the 19th round of counting, Rutuja Latke, the candidate of the Uddhav Thackeray faction of Shiv Sena, wins with 66,247 votes NOTA has received 12000+ votes so far. OTA votes gotten illegally, says Anil Parab.