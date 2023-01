பெரும் பதற்றம்.. நாகையில் வெடித்த பாஜக-காங்கிரஸ் மோதல்! பிபிசி ஆவணப்படத்தை பாதியில் நிறுத்திய போலீஸ்

குஜராத் கலவரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பங்கு இருப்பதாக கூறி பிபிசி வெளியிட்ட ஆவணப்படத்தை நாகையில் திரையிட முயன்ற காங்கிரஸ் கட்சியினரை பாஜகவினர் தடுக்க முயன்றதால் மோதல் ஏற்பட்டது.

நாகப்பட்டினம்: குஜராத்தில் கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு வெடித்த மதக்கலவரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பங்கு இருப்பதாக கூறும் பிபிசியின் ஆவணப்படத்தை மத்திய அரசின் தடையை மீறி நேற்று காங்கிரஸ் கட்சியினர் நாகப்பட்டினத்தில் திரையிட முயன்றபோது அதற்கு பாஜகவினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் இரு தரப்பினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.

கடந்த 2002 ஆம் ஆண்டு குஜராத்தில் நடைபெற்ற மதக் கலவரத்தில் ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் கொல்லப்பட்டனர். பலர் படுகாயமடைந்தார்கள். ஏராளமான பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டார்கள்.

இந்த கோர மத வன்முறை உலகைளவில் அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக பிரிட்டன் அரசின் விசாரணை ஆணையத்தின் அறிக்கையை வைத்து பிரபல ஆங்கில தொலைக்காட்சியான பிபிசி, "இந்தியா: தி மோடி குவெஸ்டீன்" என்ற பெயரில் ஆவணப்படம் ஒன்றை வெளியிட்டு உள்ளது.

