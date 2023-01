நடுவானில்.. விமானத்தில் பெண் மீது போதையில் சிறுநீர் கழித்த நபர்.. 30 நாட்கள் விமானத்தில் பறக்க தடை

New York

oi-Jackson Singh

நியூயார்க்: அமெரிக்காவில் இருந்து இந்தியா வந்த விமானத்தில் பெண் பயணி மீது போதையில் சிறுநீர் கழித்த நபருக்கு 30 நாட்கள் விமானத்தில் பயணிக்க தடை விதித்து ஏர் இந்தியா நிறுவனம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மிகவும் அருவருத்தக்க, அத்துமீறலான ஒரு செயலை செய்தவருக்கு இதெல்லாம் ஒரு தண்டனையே இல்லை என பொதுமக்கள் சமூக வலைதளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இதனிடையே, சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது காவல் நிலையத்திலும் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்குமாறு ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திடம் மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சகம் கடிதமும் எழுதியுள்ளது.

