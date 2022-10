கொர்.. கொர்.. குறட்டை தொல்லையா.. தப்பிக்க இந்த ஒரு வழியை மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க.. வார்னிங்!

New York

oi-Halley Karthik

நியூயார்க்: தூக்கத்தில் குறட்டை விடுவது சாதாரணமான ஒன்றுதான். இருந்தபோதிலும் இதனை பெருங்குறையாக சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் சினிமாக்கள் சித்தரித்துள்ளன.

இதன் காரணமாக குறட்டையை தவிர்ப்பதற்கு பலர் மருத்துவர்களை நாடி வருகின்றனர்.

இவ்வாறு இருக்கையில் வாயில் டேப் கொண்டு ஒட்டுவதன் மூலம் குறட்டையை தவிர்க்கலாம் என ஒரு வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. ஆனால் மருத்துவர்கள் இது குறித்து எச்சரித்துள்ளனர்.

37 ஆயிரம் அடி உயரம்.. குறட்டை விட்டு தூங்கிய விமானிகள்.. தரையிறங்காமல் சுற்றிக்கொண்டிருந்ததால் பகீர்!

English summary

A video showing how to stop snoring by taping your mouth is going viral on social media. But doctors have warned against it. This can lead to choking and death, said Dr. Raj Dasgupta, an associate professor of clinical medicine at the Keck School of Medicine at the University of Southern California.