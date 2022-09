ஒரு “கரடி” பண்ற வேலையா இது.. நைட்ல என்ன இந்த பக்கம்? நீங்களே பாருங்க! குன்னூரில் “ஷாக்”

Nilgiris

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

நீலகிரி: குன்னூர் அருகே உபதலை கிராமத்தில் கரடி ஒன்று குடியிருப்புக்குள் நுழைந்து பால் பாக்கெட்டுகளை குடிக்க முயற்சித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, ஈரோடு போன்ற மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோரங்களில் உள்ள மாவட்டங்களில் வனப்பகுதிகளை ஒட்டி அமைந்துள்ள கிராமங்களுக்கு வன விலங்குகள் நுழைவது வழக்கம்.

குறிப்பாக யானைகள், காட்டெருமைகள், கரடிகள் சிறுத்தைகள், நரிகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்து பொதுமக்களை தாக்கியதில் உயிரிழப்புகளும், பொருளாதார இழப்புகளும் அதிகம் ஏற்பட்டு உள்ளன.

English summary

In Upadalai village near Coonoor in Nilgris district, a bear entered a residence and tried to drink milk packets.People have requested the forest department to monitor the movement of the bear roaming near the residences in the village area and take action to trap it.