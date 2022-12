காஷ்மீர் எதுக்கு..ஊட்டியே அப்படித்தான் இருக்கு! உதகையில் தொடங்கிய உறைபனி..நடுங்க வைக்கும் குளிர்!

Nilgiris

oi-Rajkumar R

நீலகிரி : உதகையில் உறை பனி பொழிவு துவங்கியுள்ள நிலையில் மினி காஷ்மீர் போல் காட்சியளிப்பதால் கடும் குளிர் நிலவி வருகிறது, இதனால் பொது மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிப்படைந்துள்ளது. மேலும் கடந்த 3 நாட்களாக பகலில் அதிக அளவில் வெயில் காணபட்ட நிலையில் காலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் கடுங்குளிர் நிலவுகிறது.

டிசம்பர் இறுதி ஜனவரி தொடக்கத்தில் பொதுவாக உலகம் முழுவதுமே குளிர்காலம் தான். தற்போது அமெரிக்காவில் திடீரென ஏற்பட்ட உறைபனி புயலால் அப்பகுதி மக்களின் வாழ்வு வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை இமாச்சலப் பிரதேசம் காஷ்மீர் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் உறைபனிதொடங்கி இருக்கும் நிலையில் மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அந்த வகையில் தமிழகத்தின் உயரமான பகுதியில் இருக்கும் உதகையிலும் உரை பணி சீசன் துவங்கி உள்ளது.

English summary

While the snowfall has started in ooty, it is looking like a mini Kashmir and the normal life of the common people has been severely affected due to severe cold. Also, for the last 3 days, it has been very hot during the day, but it is very cold in the morning and at night.