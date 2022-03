அவர்கள் ஆண்டி இந்தியன்ஸ்.. மகா பாவிகள்! - பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் கொதிப்பு

Patna

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பாட்னா: தேசந்தந்தை மகாத்மா காந்தியின் கொள்கையை மீறி மது அருந்துபவர்கள் இந்தியர்களே இல்லை என்றும், அத்தகையவர்கள் மிகப்பெரும் பாவிகள் எனவும் பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ் குமார் பேசியுள்ளார்.

பீகாரில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சி செய்து வரும் ஐக்கிய ஜனதா தளம் கட்சித் தலைவரும் முதலமைச்சருமான நிதிஷ் குமார், கடந்த முறை ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தளத்துடன் கூட்டணி அமைத்து ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் மதுவிலக்கை அமல்படுத்தினார்.

இது பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றாலும் குடிமகன்களிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியது.

English summary

