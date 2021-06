3ஆம் அலையை தடுக்க ஒரே வழி.. சுதந்திர தினத்திற்குள் அனைவருக்கும் வேக்சின்..ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன்

Puducherry

oi-Vigneshkumar

புதுச்சேரி: வரும் சுதந்திர தினத்துக்குள் புதுச்சேரியில் உள்ள அனைவருக்கும் கொரோனா வேக்சின் செலுத்த வேண்டும் என்று துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

தமிழ்நாட்டைப் போலவே புதுச்சேரியிலும் கடந்த சில மாதங்களாக கொரோனா பரவல் உச்சத்திலிருந்தது. அதைத் தொடர்ந்து அங்கு ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது,

ஊரடங்கிற்குப் பின்னரே, புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதிப்பு குறையத் தொடங்கியது. இது அம்மாநில மக்களுக்குச் சற்றே நிம்மதி அளித்துள்ளது.

Puducherry governor Tamilisai Soundararajan says all people need to be vaccinated before independence day. She also adds 6 villages in Puducherry and 4 in Karaikal already achieved 100% vaccination.