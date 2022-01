தமிழகம் மட்டுமல்ல.. பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் புதுச்சேரி வருகையும் ரத்து! காணொலியில் நிகழ்ச்சி

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் புதுச்சேரி வருகை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், ஜனவரி 12ம் தேதி புதுச்சேரியில் நடக்கும் தேசிய இளைஞர் தின விழாவில் மோடி நேரில் பங்கேற்காமல் காணொலி காட்சி மூலம் பங்கேற்பார் என்று புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமி அறிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரியில் அகில இந்திய இளைஞர் திருவிழா வருகிற 12-ஆம் தேதி தொடங்கி 16ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது இந்த நிகழ்ச்சியில் நாடு முழுவதிலும் இருந்து சுமார் 7500 இளைஞர்கள் கலந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்து இளைஞர்களிடம் பேசுவார் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது. விழாவில் கலந்து கொள்ளும் இளைஞர்கள் 2 டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியிருக்க வேண்டும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi's visit to Pondicherry has been postponed. Pondicherry Chief Minister Rangasamy has announced that Modi will participate in the National Youth Day celebrations on January 12 in Pondicherry via video video conferencing without appearing in person