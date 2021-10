காரைக்கால் பாமக செயலாளர் தேவமணி கொலை வழக்கில் திருப்பம்.. சப்-இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 4 பேர் கைது

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் மாவட்ட பாமக செயலாளராக இருந்த தேவமணி வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில், போலீஸ் சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கலியமூர்த்தி உட்பட 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

திருநள்ளாறு மெயின் ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் கலியமூர்த்தி மகன் தேவமணி (50). பாமக மாவட்ட செயலாளரான இவர் கடந்த 22ம் தேதி இரவு கட்சி அலுவலகத்தில் இருந்து வீட்டுக்கு பைக்கில் சென்றபோது, 7 பேர் கொண்ட கும்பல் வழிமறித்து, சரமாரியாக வெட்டிக் கொலை செய்தது.

பதற்றம் ஏற்பட்டதால், அங்கு, 144 தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு, போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். பாமக தலைவர் ஜி.கே.மணி கூறுகையில், தேவமணி படுகொலையில் உண்மை குற்றவாளிகளை கைது செய்ய, சி.பி.ஐ. விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

Four people, including police special sub-inspector Kaliyamoorthy, have been arrested in connection with the murder of Devamani, the PMK secretary of the Karaikal district in Puducherry.