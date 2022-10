முற்றும் மின் ஊழியர் போராட்டம்! முழுவதுமாக இருளில் மூழ்கிய புதுச்சேரி! போராட்டத்தில் குதித்த மக்கள்!

Puducherry

oi-Rajkumar R

புதுச்சேரி : புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மின் தடை ஏற்பட்டதன் காரணமாக இன்று 3வது நாளாக ஆங்காங்கே பொதுமக்கள் சாலை மறியல் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருவதால் புதுச்சேரியில் அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி மின் துறையை தனியார் மயமாக்கும் மாநில அரசின் முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மின் துறை ஊழியர்கள் இன்று நான்காவது நாளாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதன் காரணமாக புதுச்சேரியின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் மின் தடை ஏற்பட்டதன் காரணமாக இன்று 3வது நாளாக ஆங்காங்கே பொதுமக்கள் சாலை மறியல் உள்ளிட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருவதால் புதுச்சேரியில் அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Due to the power outage in various parts of Puducherry, an unusual situation has arisen in Puducherry as people have been participating in protests including road blockades for the 3rd day today.