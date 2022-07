ஓபிஎஸ்-ஈபிஎஸ் சண்டையெல்லாம் சும்மா.. புதுவையில் கட்டிப்புரளும் ர.ரக்கள் - அங்கேயும் ஒற்றை தலைமையாம்!

Puducherry

oi-Vignesh Selvaraj

புதுச்சேரி : தமிழக அரசியலில் அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ.பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் நிகழ்ந்து வரும் நிலையில், அதையே தூக்கிச் சாப்பிடும் அளவுக்கு புதுச்சேரி அதிமுகவில் பிளவு இருந்து வருகிறது.

ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளரான ஓம் சக்தி சேகரும், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான அன்பழகனும் மாறி மாறி கருத்துக் கூறி கடுமையான வார்த்தைப் போரில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

ஓபிஎஸ்ஸின் பினாமி ஓம் சக்தி சேகர் என அன்பழகன் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், புதுச்சேரியில் நான் தான் ஒற்றைத் தலைமையாக இருப்பேன் என் சவால் விடுத்துள்ளார் சேகர்.

English summary

As the conflict between Edappadi Palanisamy and O.Panneerselvam continues, there is a split in Puducherry ADMK to the extent. Anbazhagan will not be in the party when single leadership arrives, says Om Shakthi sekhar.