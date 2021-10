அரசு உயர் அதிகாரி மீது பாலியல் புகார்.. ஓய்வு பெறும் நாளில் பணியிடை நீக்கம்.. என்ன நடந்தது?

Puducherry

oi-Velmurugan P

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கால்நடைத்துறையில் பணிபுரிந்த பெண் மருத்துவர் கொடுத்த பாலியல் புகார் வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி ஓய்வு பெறும் நாளில் கால்நடைத்துறையின் இணை இயக்குநர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது..

புதுச்சேரியில் பெண்களுக்கு நேரிடும் பாலியல் தொல்லைகள் குறித்து விசாரிக்க, உள்ளூர் புகார்கள் குழு என்ற தனிப் பிரிவு, அப்போதைய துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி உத்தரவின் பேரில் கடந்த 2018-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அமைக்கப்பட்டது..

பணியிடங்களில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் தொல்லையைத் தடுக்கும் சட்டத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட அந்தப் பிரிவின் தலைவராக, முன்னாள் குழந்தைகள் நலக்குழு தலைவி டாக்டர் வித்யா ராம்குமார் நியமிக்கப்பட்டார்..

English summary

The suspension of the Deputy Director of Veterinary Services on the day of retirement as per the High Court order in a sexual harassment case lodged by a female doctor working in the Puducherry Veterinary Department has caused a stir..